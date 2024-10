Corea del Nord: Celebrazione del 60° anniversario dell'Università di Difesa Nazionale

08 Ottobre 2024_ L'Università di Difesa Nazionale della Corea del Nord celebra il suo 60° anniversario, un traguardo significativo per un'istituzione dedicata alla formazione di personale militare altamente qualificato. Durante la cerimonia, sono stati espressi riconoscimenti ai docenti, ricercatori e studenti per il loro contributo alla difesa del Paese e alla rivoluzione. Il leader nordcoreano ha sottolineato l'importanza della formazione di talenti nel settore della difesa, evidenziando il ruolo cruciale dell'università nel rafforzare le capacità militari della nazione. La notizia è stata riportata da pyongyangtimes.com.kp. L'Università di Difesa Nazionale è considerata un pilastro della formazione militare in Corea del Nord, contribuendo alla preparazione strategica del Paese in un contesto geopolitico complesso.