Corea del Nord: Celebrazione del 75° anniversario delle relazioni diplomatiche con la Cina

6 Ottobre 2024_ Il Segretario Generale del Partito Comunista Cinese, Xi Jinping, ha inviato un messaggio di congratulazioni in occasione del 75° anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica Popolare Democratica di Corea e la Repubblica Popolare Cinese. Nel suo messaggio, ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra i due paesi, che hanno affrontato insieme le sfide storiche e continuano a progredire lungo la via del socialismo. Xi ha espresso il desiderio di rafforzare ulteriormente i legami di amicizia e cooperazione, in linea con gli interessi fondamentali di entrambe le nazioni. La notizia è stata riportata da kcna.kp. La celebrazione di questo anniversario si inserisce in un contesto di crescente collaborazione tra i due paesi, che condividono una lunga storia di alleanza e sostegno reciproco.