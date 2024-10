Corea del Nord: Celebrazione della Giornata Mondiale degli Insegnanti e valorizzazione del ruolo educativo

05 Ottobre 2024_ La Corea del Nord celebra la Giornata Mondiale degli Insegnanti, sottolineando l'importanza cruciale dell'educazione per il futuro del paese. Il governo nordcoreano attribuisce grande valore agli insegnanti, considerandoli fondamentali per la formazione delle nuove generazioni e per lo sviluppo della nazione. Sono stati implementati sistemi di formazione per insegnanti e strutture abitative di alta qualità, a testimonianza dell'impegno del paese verso l'istruzione. Nonostante i progressi, la situazione globale degli insegnanti rimane critica, con molti che affrontano difficoltà e violenze. La notizia è riportata da pyongyangtimes.com.kp. La Corea del Nord continua a investire nella formazione e nel riconoscimento degli educatori, considerandoli essenziali per il progresso della società.