Corea del Nord: Celebrazioni e nuove pubblicazioni in onore di Kim Il-sung e Kim Jong-il

5 Luglio 2024_ In occasione del 30° anniversario della morte del leader Kim Il-sung, rappresentanti di organizzazioni internazionali in Corea del Nord hanno deposto corone di fiori alle statue di Kim Il-sung e Kim Jong-il sulla collina Mansu. Il Rodong Sinmun ha riportato che i lavoratori, membri dell'Unione dei Lavoratori e dell'Unione delle Donne hanno partecipato a un incontro commemorativo. Inoltre, la Casa Editrice del Partito dei Lavoratori di Corea ha pubblicato il 61° volume della raccolta di scritti di Kim Jong-il. La riunione plenaria allargata del Comitato Centrale del Partito dei Lavoratori di Corea ha discusso il rafforzamento della guida unificata e della disciplina pianificata negli organi di direzione economica nazionale. Lo riporta kcna.kp. Tra le altre notizie, si segnalano i progressi in vari settori dell'economia popolare e l'inaugurazione di nuove abitazioni e strutture industriali.