28 Luglio 2024_ La Corea del Nord ha celebrato con grande fervore il 71° anniversario della vittoria nella guerra di liberazione nazionale, un evento di grande significato per il popolo nordcoreano. I cittadini si sono radunati presso il Palazzo del Sole di Kumsusan per rendere omaggio ai leader storici Kim Il-sung e Kim Jong-il, esprimendo la loro lealtà e rispetto. Durante le celebrazioni, sono stati visitati vari monumenti storici legati alla guerra, e si sono svolti eventi commemorativi in tutto il paese, inclusi spettacoli e incontri con veterani di guerra. La notizia è stata riportata da kcna.kp. Le celebrazioni hanno incluso anche attività culturali e sportive, coinvolgendo giovani e lavoratori in tutto il territorio, sottolineando l'importanza della memoria storica e dell'unità nazionale.