Corea del Nord: Celebrazioni per il 71° anniversario della vittoria nella guerra di liberazione nazionale

24 Luglio 2024_ La Corea del Nord ha celebrato il 71° anniversario della vittoria nella guerra di liberazione nazionale con visite a casa dei veterani da parte di funzionari e studenti. Durante queste visite, sono stati portati doni e sono state discusse le condizioni di vita e di salute dei veterani, creando un'atmosfera di convivialità. I funzionari hanno elogiato i veterani come preziosi insegnanti e modelli per le generazioni future, sottolineando l'importanza del loro sacrificio. I veterani, a loro volta, hanno espresso gratitudine per le cure ricevute e hanno esortato i giovani a mantenere vivo lo spirito patriottico. La notizia è stata riportata da kcna.kp. Le celebrazioni riflettono l'importanza della memoria storica e del rispetto per coloro che hanno combattuto per la nazione.