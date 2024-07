Corea del Nord: Celebrazioni per il 71° anniversario della vittoria nella guerra di liberazione

24 Luglio 2024_ La Corea del Nord ha avviato le celebrazioni per il 71° anniversario della vittoria nella guerra di liberazione, con eventi che coinvolgono veterani di guerra e membri della classe lavoratrice. Sono stati organizzati incontri tra veterani e membri delle associazioni agricole, oltre a spettacoli artistici per commemorare l'evento. Le autorità hanno anche accolto il Ministro degli Esteri della Repubblica di Bielorussia a Pyongyang, evidenziando i legami diplomatici tra i due paesi. La notizia è stata riportata dall'agenzia kcna.kp, che ha sottolineato l'importanza di questi eventi per la società nordcoreana. Le celebrazioni includono anche visite a luoghi storici legati alla guerra, sottolineando il significato della vittoria per la nazione.