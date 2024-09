08 Settembre 2024_ La Corea del Nord celebra il 76° anniversario della sua fondazione, evidenziando i successi ottenuti sotto la guida del leader Kim Jong Un. Il paese si sta impegnando in un ambizioso programma di rinascita nazionale, affrontando sfide e promuovendo il socialismo come modello di sviluppo. Grazie alla leadership di Kim Jong Un, la nazione ha registrato progressi significativi in vari settori, tra cui la difesa e l'economia. Le recenti politiche hanno portato a un miglioramento delle infrastrutture e della cultura, con nuove costruzioni che abbelliscono le città. La notizia è riportata da kcna.kp. La celebrazione sottolinea l'importanza della leadership di Kim Jong Un, considerato un patriota esemplare, e il suo ruolo nel rafforzare la posizione della Corea del Nord come stato socialista.