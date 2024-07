Corea del Nord: Celebrazioni per il Giorno della Vittoria con attività educative

21 Luglio 2024_ In occasione del Giorno della Vittoria, le scuole di tutta la Corea del Nord stanno organizzando attività educative per ispirare gli...

21 Luglio 2024_ In occasione del Giorno della Vittoria, le scuole di tutta la Corea del Nord stanno organizzando attività educative per ispirare gli studenti a seguire l'esempio della generazione della vittoria. A Pyongyang, le scuole stanno preparando i giovani a diventare rivoluzionari che mettono la patria al primo posto. La Samhung Middle School sta intensificando le attività educative per trasmettere la lealtà al Partito e al leader, nonché lo spirito indomito di difesa della patria. Incontri con veterani di guerra, concorsi di cori di canzoni di guerra e mostre artistiche stanno rafforzando la consapevolezza anti-imperialista e il patriottismo tra gli studenti. Lo riporta kcna.kp. Queste iniziative si svolgono anche in altre scuole delle province di Pyongan e Kangwon, con visite a siti storici e memoriali di guerra.