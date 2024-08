Corea del Nord: Cerimonia di commissioning per un nuovo sistema missilistico tattico

08 Agosto 2024_ La Corea del Nord ha celebrato una cerimonia per il trasferimento e la ricezione di un nuovo sistema missilistico tattico, evidenziando il suo impegno nella costruzione di un esercito potente. L'evento si è svolto con grande splendore, sottolineando l'importanza di questa nuova arma nel contesto della difesa nazionale. Questo sistema rappresenta un passo significativo nella modernizzazione delle forze armate nordcoreane, mirato a garantire la vittoria della causa nazionale. La cerimonia è stata riportata dall'agenzia di stampa ufficiale KCNA, che ha evidenziato il significato strategico di questo sviluppo. La Corea del Nord, nota per il suo programma di armamenti, continua a investire in tecnologie militari avanzate per rafforzare la propria sicurezza.