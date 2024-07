Corea del Nord: Cinque elementi chiave nello sviluppo agricolo mostrano vitalità

2 Luglio 2024_ La Corea del Nord ha identificato cinque elementi chiave per lo sviluppo agricolo che stanno mostrando segni di vitalità. Questi...

2 Luglio 2024_ La Corea del Nord ha identificato cinque elementi chiave per lo sviluppo agricolo che stanno mostrando segni di vitalità. Questi elementi includono l'uso di tecnologie avanzate, la formazione di personale qualificato, l'ottimizzazione delle risorse naturali, l'implementazione di politiche agricole efficaci e la cooperazione internazionale. Le autorità nordcoreane stanno concentrando i loro sforzi su questi aspetti per migliorare la produttività agricola e garantire la sicurezza alimentare del paese. Pyongyangtimes.com.kp riporta che questi sforzi stanno già producendo risultati positivi. La Corea del Nord continua a lavorare per rafforzare il settore agricolo e migliorare le condizioni di vita della sua popolazione.