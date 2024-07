Corea del Nord: Commemorazione del 30° anniversario della morte di Kim Il-sung a Pechino

7 Luglio 2024_ Il 4 luglio, l'ambasciata nordcoreana in Cina ha ospitato una conferenza per commemorare il 30° anniversario della morte di Kim...

7 Luglio 2024_ Il 4 luglio, l'ambasciata nordcoreana in Cina ha ospitato una conferenza per commemorare il 30° anniversario della morte di Kim Il-sung. All'evento hanno partecipato famiglie di veterani della lotta rivoluzionaria anti-giapponese, l'ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Corea del Nord in Cina e membri dell'ambasciata. I partecipanti hanno deposto fiori davanti ai ritratti di Kim Il-sung e Kim Jong-il, esprimendo il loro rispetto. Durante la conferenza, i discorsi hanno elogiato Kim Il-sung come un eroe nazionale che ha liberato il popolo coreano dagli invasori giapponesi e imperialisti americani, e hanno lodato la leadership di Kim Jong-un nel proseguire l'opera rivoluzionaria dei suoi predecessori. Lo riporta kcna.kp. La conferenza ha sottolineato l'importanza di continuare a sviluppare l'eredità rivoluzionaria per le future generazioni.