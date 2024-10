Corea del Nord: Completamento dei piani economici di settembre in vari settori

3 Ottobre 2024_ La Corea del Nord ha annunciato il completamento dei piani economici di settembre in diversi settori dell'economia popolare. I...

3 Ottobre 2024_ La Corea del Nord ha annunciato il completamento dei piani economici di settembre in diversi settori dell'economia popolare. I lavoratori dei settori metallurgico e chimico hanno svolto un ruolo chiave nel raggiungimento di risultati significativi, contribuendo all'economia autarchica del Paese. Inoltre, il settore della produzione di energia ha visto un aumento della produzione, mentre l'industria del carbone ha attivamente partecipato al raggiungimento degli obiettivi di produzione. Le unità di produzione di cemento e il settore dei trasporti hanno anche superato i loro obiettivi, dimostrando un forte impegno collettivo. La notizia è stata riportata da kcna.kp. Questo successo è visto come un impulso per il progresso economico della nazione, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente l'economia autarchica della Corea del Nord.