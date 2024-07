Corea del Nord: Conclusa la costruzione di farmacie standard a Pyongyang

18 Luglio 2024_ Pyongyang ha completato con successo la costruzione di farmacie standard in tutti i distretti e contee, in linea con l'intenzione del...

18 Luglio 2024_ Pyongyang ha completato con successo la costruzione di farmacie standard in tutti i distretti e contee, in linea con l'intenzione del Partito di promuovere la salute pubblica. Il comitato del Partito municipale ha incluso la costruzione di nuove farmacie nelle risoluzioni del comitato, organizzando il progetto in modo efficiente. Gli alti funzionari del Partito e dell'amministrazione hanno stabilito le dimensioni delle farmacie in base al numero di residenti e alle caratteristiche regionali, garantendo una rapida conclusione dei lavori. Grazie a questi sforzi, i cittadini possono ora usufruire di farmacie con migliori condizioni e ambienti. Lo riporta rodong.rep.kp. Le farmacie sono state costruite anche in aree difficili come la contea di Kangnam, con un'attenzione particolare alla qualità della costruzione.