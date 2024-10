Corea del Nord: Condanna alle provocazioni militari della Corea del Sud

14 Ottobre 2024_ La Corea del Nord ha denunciato le recenti provocazioni militari della Corea del Sud, accusando il governo sudcoreano di cercare di distogliere l'attenzione dai propri fallimenti. In una dichiarazione ufficiale, il Ministero della Difesa sudcoreano è stato descritto come un provocatore che ignora le conseguenze delle proprie azioni. La Corea del Nord ha avvertito che tali provocazioni potrebbero innescare un conflitto, sottolineando la necessità di una maggiore cautela da parte della Corea del Sud. La dichiarazione è stata emessa in risposta a un comunicato del 13 ottobre, in cui la Corea del Sud ha accusato Pyongyang di essere responsabile della tensione attuale. La notizia è stata riportata da kcna.kp, l'agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord, che ha evidenziato la gravità della situazione e la determinazione di Pyongyang a difendere la propria sovranità.