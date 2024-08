Corea del Nord: Cresce la tensione tra Nord e Sud a causa delle 'palloni di spazzatura'

17 Agosto 2024_ La Corea del Nord ha intensificato le sue reazioni contro la diffusione di materiale sudcoreano, lanciando palloni contenenti rifiuti verso il Sud in risposta a volantini propagandistici. Questo scambio di palloni, avvenuto dopo che gruppi di attivisti sudcoreani hanno inviato volantini e USB con contenuti culturali, ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza e l'ordine pubblico in Corea del Sud. Le autorità sudcoreane hanno registrato oltre 3.300 casi di palloni di spazzatura provenienti dal Nord, causando danni materiali e allerta tra i cittadini. La situazione ha portato il governo sudcoreano a riprendere le trasmissioni di propaganda verso il Nord, come riportato da ohmynews.com. Le tensioni tra i due paesi continuano a crescere, con il rischio di un'escalation militare sempre più presente.