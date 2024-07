Corea del Nord: Critiche alla decisione del Giappone di scaricare acqua contaminata

12 Luglio 2024_ La Corea del Nord ha fortemente criticato il Giappone per la decisione di scaricare acqua contaminata da radiazioni nel mare. Secondo un commento della KCNA, l'agenzia di stampa ufficiale nordcoreana, questa azione rappresenta un crimine contro l'umanità e l'ambiente. La Corea del Nord ha esortato la comunità internazionale a intervenire per fermare questa pratica pericolosa. Il commento sottolinea anche i rischi per la salute pubblica e l'ecosistema marino. Lo riporta pyongyangtimes.com.kp. La Corea del Nord continua a monitorare attentamente la situazione e a sollecitare misure immediate per proteggere l'ambiente globale.