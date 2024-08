Corea del Nord: Efficace operazione di salvataggio dopo inondazioni a Kim Jong-suk

01 Agosto 2024_ Il 28 luglio 2024, forti piogge hanno causato l'esondazione del fiume Jangjin, intrappolando oltre 150 persone nella regione di Janghang-ri, nel distretto di Kim Jong-suk, nella provincia di Ryanggang. Il Comitato Centrale del Partito dei Lavoratori ha emesso ordini speciali per mobilitare l'aviazione dell'Esercito Popolare Coreano in un'operazione di soccorso d'emergenza. Gli elicotteri dell'aviazione hanno completato con successo sette missioni di salvataggio, riuscendo a recuperare tutte le persone intrappolate senza incidenti. I risultati dell'operazione sono stati immediatamente riportati al leader Kim Jong-un, che ha elogiato l'eroismo e la dedizione delle forze coinvolte. La notizia è stata riportata da kcna.kp, l'agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord, che sottolinea l'importanza della prontezza e della capacità di risposta in situazioni di emergenza.