Corea del Nord: Giappone scarica acqua contaminata da nucleare, preoccupazioni internazionali

02 Agosto 2024_ La Corea del Nord ha espresso forti preoccupazioni riguardo al rilascio illegale e pericoloso di acqua contaminata da nucleare da parte del Giappone. Questo atto è considerato una minaccia per l'ambiente marino e la salute pubblica, suscitando l'attenzione della comunità internazionale. Le autorità nordcoreane hanno denunciato la mancanza di trasparenza e responsabilità da parte del Giappone in merito alla gestione dei rifiuti nucleari. La situazione ha sollevato timori per la sicurezza ambientale nella regione, come riportato da pyongyangtimes.com.kp. La Corea del Nord, che ha una storia di tensioni con il Giappone, continua a monitorare attentamente gli sviluppi legati a questa questione critica.