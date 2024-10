Corea del Nord: Il G7 si trasforma in un gruppo di appaltatori di guerra secondo KCNA

26 Ottobre 2024_ La Corea del Nord ha denunciato il recente incontro dei ministri della difesa del G7 a Napoli, definendolo un evento storico che segna la trasformazione del G7 in un gruppo di guerra. Secondo la KCNA, il G7, originariamente creato per promuovere gli interessi economici di pochi paesi, ora si occupa di questioni di sicurezza globale, minacciando la pace internazionale. La dichiarazione congiunta rilasciata durante l'incontro è stata vista come un incitamento alla conflittualità tra stati sovrani, in particolare nei confronti della Corea del Nord, della Russia e della Cina. La KCNA ha avvertito che le azioni del G7 rappresentano una sfida aperta alla pace mondiale e un tentativo di giustificare l'espansione della loro industria della difesa. La notizia è stata riportata da pyongyangtimes.com.kp. La Corea del Nord, ufficialmente conosciuta come Repubblica Popolare Democratica di Corea (DPRK), è un paese noto per il suo regime autoritario e le sue politiche nucleari.