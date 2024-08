Corea del Nord: Il governo intensifica gli sforzi di recupero dopo le inondazioni

10 Agosto 2024_ Il governo della Corea del Nord ha annunciato misure straordinarie per affrontare le conseguenze delle recenti inondazioni che hanno colpito diverse regioni, tra cui Pyongan del Nord e le province di Jagang e Ryanggang. Il leader del paese ha espresso la sua preoccupazione per le difficoltà affrontate dai cittadini sfollati e ha promesso un impegno totale per ripristinare le loro condizioni di vita. Sono stati mobilitati oltre 130.000 soldati e giovani per le operazioni di recupero, con l'obiettivo di completare i lavori di ricostruzione in tempi brevi. La notizia è stata riportata da kcna.kp, l'agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord. Il governo ha anche pianificato di fornire assistenza a famiglie vulnerabili, inclusi bambini e anziani, per garantire il loro benessere durante il periodo di emergenza.