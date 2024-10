Corea del Nord: Il Partito del Lavoro rafforza la sua leadership nel socialismo

08 Ottobre 2024_ Il Partito del Lavoro della Corea del Nord si è dichiarato più forte e determinato a guidare il socialismo nonostante le sfide attuali. Sotto la guida di Kim Jong Un, il partito ha intensificato gli sforzi per consolidare la sua leadership e il suo ruolo nel progresso del paese. Durante un recente discorso, Kim ha sottolineato l'importanza di mantenere viva la dottrina di Kim Il Sung e Kim Jong Il come fondamento della sua ideologia. Il partito ha anche evidenziato la necessità di rafforzare le organizzazioni di base per garantire un'efficace attuazione delle sue politiche. La notizia è stata riportata da kcna.kp, l'agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord. Il Partito del Lavoro, fondato nel 1945, è il principale partito politico del paese e gioca un ruolo cruciale nella direzione della nazione.