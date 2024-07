Corea del Nord: Il Primo Ministro Kim Tok Hun visita diverse strutture agricole e industriali

10 Luglio 2024_ Il Primo Ministro della Corea del Nord, Kim Tok Hun, ha visitato diverse fattorie nei distretti di Sukchon e Mundok nella provincia di Pyongan del Sud per analizzare scientificamente lo stato delle colture e migliorare le tecniche agricole. Durante la visita, ha sottolineato l'importanza di prepararsi per la prossima stagione agricola e di migliorare le capacità di lavorazione del grano. Kim Tok Hun ha anche ispezionato la fabbrica di macchine di Kusong, esortando i lavoratori a modernizzare la produzione secondo gli standard del Partito dei Lavoratori di Corea. Infine, ha visitato la fabbrica di segnaletica stradale di Mangyongdae, evidenziando l'importanza di migliorare la qualità e la capacità produttiva. Lo riporta il sito kcna.kp. Le visite hanno incluso riunioni per discutere strategie di modernizzazione e miglioramento tecnologico in vari settori.