Corea del Nord: Incontro delle donne per commemorare la lotta contro l'imperialismo USA

27 Giugno 2024_ Il 24 giugno, funzionarie e membri dell'unione delle donne della Corea del Nord si sono riuniti al Museo di Sinchon per giurare vendetta contro gli imperialisti statunitensi in vista del 25 giugno, giorno della lotta contro l'imperialismo USA. All'incontro hanno partecipato Pak Thae Sop, segretario del Comitato Provinciale di South Hwanghae del Partito dei Lavoratori di Corea, funzionarie dell'unione delle donne di Pyongyang e della provincia, e membri dell'unione della contea di Sinchon. Durante l'evento, i relatori hanno descritto la Guerra di Corea come una guerra di aggressione premeditata dagli imperialisti statunitensi, che hanno ucciso molti coreani in modo crudele e barbaro. Hanno esortato a prepararsi per una guerra sacra per annientare gli aggressori in caso di un nuovo conflitto. Lo riporta rodong.rep.kp. L'incontro ha sottolineato l'importanza di consolidare le posizioni rivoluzionarie e di classe della Corea del Nord, dimostrando lo spirito rivoluzionario delle donne coreane nel contesto dello sviluppo socialista.