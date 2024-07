Corea del Nord: Iniziative educative per rafforzare la coscienza di classe nelle scuole

30 Giugno 2024_ Le scuole in varie regioni della Corea del Nord stanno implementando diverse attività educative per rafforzare la coscienza di classe...

30 Giugno 2024_ Le scuole in varie regioni della Corea del Nord stanno implementando diverse attività educative per rafforzare la coscienza di classe tra gli studenti. A Pyongyang, la scuola media inferiore Kwangbok ha organizzato mostre di disegni e scritti a tema, nonché incontri di risoluzione per aumentare la consapevolezza di classe. La scuola media Hamheung No.1 nella provincia di Hamgyong del Sud ha normalizzato le visite ai centri di educazione di classe e ha tenuto mostre di disegni e incontri di oratoria. La scuola media avanzata Cheongnam nella città di Chongjin, provincia di Hamgyong del Nord, ha esposto pannelli educativi per aumentare la coscienza di classe degli studenti. Lo riporta kcna.kp. Queste iniziative mirano a instillare odio e desiderio di vendetta contro i nemici tra le nuove generazioni.