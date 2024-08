Corea del Nord: Iniziative giovanili per la ricostruzione post-disastro

06 Agosto 2024_ La Corea del Nord ha avviato una serie di incontri giovanili a Pyongyang e in altre province per mobilitare i giovani nella...

06 Agosto 2024_ La Corea del Nord ha avviato una serie di incontri giovanili a Pyongyang e in altre province per mobilitare i giovani nella ricostruzione delle aree colpite da recenti disastri. Durante questi eventi, i partecipanti hanno espresso il loro impegno a rispondere all'appello del leader Kim Jong Un, sottolineando l'importanza della loro partecipazione attiva. I giovani hanno manifestato la loro determinazione a contribuire alla ricostruzione, promettendo di erigere nuove abitazioni per le persone colpite. Le iniziative hanno visto la partecipazione di funzionari e studenti, che hanno firmato un elenco di volontari per la causa. La notizia è stata riportata da kcna.kp, l'agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord. Questi eventi riflettono l'importanza attribuita dal governo nordcoreano alla mobilitazione giovanile in situazioni di crisi.