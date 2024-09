Corea del Nord: Iniziative per l'insegnamento orientato alla ricerca nelle università

19 Settembre 2024_ Le autorità educative della Corea del Nord stanno implementando metodi di insegnamento orientati alla ricerca nelle università per migliorare la formazione degli studenti. Dopo aver definito i tipi e gli obiettivi dei talenti da formare, il Ministero dell'Istruzione e l'Accademia delle Scienze Pedagogiche forniscono supporto tecnico per promuovere l'apprendimento attivo. Università come la Kim Il Sung University e la Kim Chaek University of Technology stanno cercando di trasformare l'atmosfera di studio e i metodi didattici, incoraggiando esperienze di insegnamento innovative. Questi sforzi mirano a formare talenti di alto livello e a colmare il divario educativo tra aree centrali e rurali. La notizia è riportata da pyongyangtimes.com.kp. Le iniziative si concentrano anche sull'aumento del numero di poliglotti e sulla promozione di esperienze pratiche nell'istruzione superiore.