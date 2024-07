Corea del Nord: Innovazione al Ryongsong Machine Complex

11 Luglio 2024_ Il Ryongsong Machine Complex ha completato la produzione di centinaia di compressori efficienti per l'industria mineraria del carbone...

11 Luglio 2024_ Il Ryongsong Machine Complex ha completato la produzione di centinaia di compressori efficienti per l'industria mineraria del carbone entro la fine di giugno. Questo risultato è stato raggiunto grazie alle attività di informazione in stile frontale condotte dal comitato del Partito del complesso, che hanno motivato i lavoratori. I funzionari senior e il personale generale del complesso hanno garantito un comando e un'operazione impeccabili per rispettare il piano giornaliero. I lavoratori dei reparti Songun Cast Iron Workshop e Songun Compressor Workshop hanno ottenuto notevoli successi nella produzione, introducendo metodi di lavoro avanzati. Lo riporta rodong.rep.kp. Questo successo rafforza la fiducia nella vittoria di tutti coloro che si impegnano a implementare le decisioni del Decimo Plenum dell'Ottavo Comitato Centrale del Partito dei Lavoratori di Corea.