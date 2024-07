Corea del Nord: Inquinamento atmosferico in peggioramento

20 Luglio 2024_ L'inquinamento atmosferico in Corea del Nord sta peggiorando, causando preoccupazioni per la salute pubblica e l'ambiente. Le...

20 Luglio 2024_ L'inquinamento atmosferico in Corea del Nord sta peggiorando, causando preoccupazioni per la salute pubblica e l'ambiente. Le autorità locali stanno cercando di affrontare il problema attraverso misure di controllo delle emissioni e la promozione di pratiche ecologiche. Tuttavia, la situazione rimane critica, con livelli di inquinamento che superano spesso i limiti di sicurezza. Gli esperti avvertono che senza interventi più incisivi, le conseguenze potrebbero essere gravi per la popolazione e l'ecosistema. Lo riporta il sito pyongyangtimes.com.kp. Le autorità stanno anche sensibilizzando la popolazione sull'importanza di ridurre le emissioni e adottare comportamenti più sostenibili.