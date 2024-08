Corea del Nord: Intensificati gli sforzi per la produzione di energia elettrica a Hamgyong del Nord

23 Agosto 2024_ La provincia di Hamgyong del Nord sta intensificando le attività di educazione ideologica per mobilitare la popolazione verso...

23 Agosto 2024_ La provincia di Hamgyong del Nord sta intensificando le attività di educazione ideologica per mobilitare la popolazione verso l'attuazione delle decisioni del Comitato Centrale del Partito. Le iniziative sono state avviate dopo la visita del leader Kim Jong Un a due impianti idroelettrici, dove ha fornito indicazioni per aumentare la produzione di energia. I lavoratori dell'impianto idroelettrico di Erang, in particolare, stanno affrontando con determinazione le sfide della produzione elettrica, avendo già raggiunto gli obiettivi del primo semestre. Anche i lavoratori agricoli della fattoria Du-nam si stanno preparando a svolgere un ruolo di avanguardia nella realizzazione delle nuove politiche agricole. La notizia è stata riportata da kcna.kp, l'agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord. Queste attività riflettono l'impegno del governo nordcoreano nel migliorare l'autosufficienza energetica e agricola del paese.