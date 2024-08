Corea del Nord: Intensificati gli sforzi per promuovere la legalità tra i cittadini

25 Agosto 2024_ Le autorità nordcoreane stanno implementando metodi educativi per far comprendere ai cittadini l'importanza della legge e promuovere un ambiente di rispetto delle normative. Funzionari locali stanno conducendo sessioni di spiegazione sui nuovi leggi e la loro rilevanza, al fine di rafforzare la cultura della legalità. In diverse regioni, come Hamgyong del Nord e Hwanghae del Nord, sono stati organizzati incontri per sensibilizzare i lavoratori sull'osservanza delle leggi nei luoghi di lavoro. Le istituzioni governative stanno anche aumentando l'uso di materiali informativi per migliorare la consapevolezza legale tra la popolazione. La notizia è riportata da kcna.kp. Questi sforzi fanno parte di un'iniziativa più ampia per consolidare il controllo sociale e la conformità alle leggi nel paese.