Corea del Nord: Intensificati gli sforzi per promuovere la produzione agricola e il patriottismo

07 Novembre 2024_ A Nampo, la Corea del Nord sta intensificando gli sforzi per promuovere la produzione agricola e il patriottismo tra i lavoratori, in linea con gli obiettivi di lotta per quest'anno. Sotto la guida del leader Kim Jong Un, sono stati realizzati murales che celebrano i successi del partito, utilizzati come strumenti di educazione ideologica. Le autorità locali stanno mobilitando i lavoratori agricoli per garantire un abbondante raccolto autunnale, mentre le fabbriche e le aziende sono trasformate in spazi di educazione ideologica per rafforzare la disciplina del partito. Le iniziative mirano a mantenere alta la motivazione e la lealtà dei lavoratori nei confronti del partito e della sua leadership. La notizia è riportata da kcna.kp. Queste attività si inseriscono in un contesto di crescente enfasi sulla produzione agricola e sull'unità nazionale in Corea del Nord.