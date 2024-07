Corea del Nord: Kim Il-sung sottolinea l'importanza del benessere popolare nella pianificazione urbana

30 Luglio 2024_ Kim Il-sung, leader storico della Corea del Nord, ha recentemente discusso l'avvio della costruzione di una nuova area residenziale a Pyongyang, evidenziando la necessità di considerare il benessere dei cittadini. Durante una conversazione telefonica con un funzionario, ha espresso preoccupazione per i ritardi nei lavori di demolizione, suggerendo di posticipare l'inizio della costruzione a aprile per garantire una transizione più agevole per le famiglie coinvolte. Kim ha anche sottolineato l'importanza di completare rapidamente le nuove abitazioni per accogliere coloro che devono trasferirsi, evitando difficoltà durante l'inverno. La notizia è stata riportata da kcna.kp, l'agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord. Kim Il-sung, fondatore della Repubblica Popolare Democratica di Corea, è una figura centrale nella storia del paese, noto per la sua ideologia juche, che enfatizza l'autosufficienza e il benessere del popolo.