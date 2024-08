Corea del Nord: Kim Jong Il difende il socialismo in stile coreano con la dottrina Songun

25 Agosto 2024_ Kim Jong Il ha ribadito l'importanza del socialismo coreano, enfatizzando il ruolo centrale della dottrina Songun, che pone l'esercito al primo posto nella costruzione della società. Durante un incontro con funzionari del partito, ha sottolineato come il Songun rappresenti la via per garantire la sovranità e la sicurezza della nazione. Kim ha anche evidenziato i successi ottenuti grazie a questa strategia, che ha permesso alla Corea del Nord di affrontare le sfide esterne e interne. La sua dichiarazione mira a rafforzare l'unità del popolo attorno ai principi del socialismo coreano. La notizia è riportata da pyongyangtimes.com.kp. La dottrina Songun, sviluppata da Kim Jong Il, è un pilastro della politica nordcoreana, che attribuisce all'esercito un ruolo preminente nella società e nella difesa della nazione.