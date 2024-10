15 Ottobre 2024_ Kim Jong Il ha incontrato un responsabile del settore dell'industria leggera per discutere delle attuali difficoltà economiche della Corea del Nord, aggravate da sanzioni e disastri naturali. Durante l'incontro, ha espresso preoccupazione per le condizioni di vita del popolo e ha sottolineato l'importanza di trovare soluzioni per migliorare il benessere della popolazione. Il leader ha condiviso strategie per rivitalizzare il settore e ha incoraggiato i funzionari a mantenere la fiducia nel futuro, promettendo giorni migliori. La notizia è stata riportata da kcna.kp, l'agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord. Kim Jong Il è stato un importante leader nordcoreano, noto per il suo impegno nel migliorare le condizioni di vita dei cittadini nonostante le sfide economiche.