30 Luglio 2024_ Kim Jong Il ha recentemente visitato la provincia di Jagang, dove ha elogiato le leader femminili per il loro impegno e le loro capacità. Durante l'incontro, ha sottolineato l'importanza del termine "nostro" come simbolo di rispetto e amore da parte del popolo verso i funzionari. Kim ha espresso la sua gioia nel sentire i soldati e i cittadini riferirsi ai leader come "nostro comandante" e "nostro segretario responsabile". I funzionari presenti hanno manifestato la loro determinazione a lavorare instancabilmente per il bene del popolo, ispirati dalle parole del leader. La notizia è stata riportata da kcna.kp, l'agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord. Kim Jong Il, leader supremo della Corea del Nord, è noto per il suo ruolo centrale nella politica e nella società nordcoreana.