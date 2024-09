Corea del Nord: Kim Jong Un accelera il piano di sviluppo locale con nuove misure strategiche

02 Settembre 2024_ Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha recentemente visitato i cantieri di costruzione di impianti industriali locali, sottolineando l'importanza di accelerare il piano di sviluppo regionale. Durante le sue ispezioni, ha annunciato nuove misure strategiche per garantire un significativo progresso economico e migliorare le condizioni di vita della popolazione. Kim ha evidenziato che il successo del piano di sviluppo locale è fondamentale per il rafforzamento del socialismo nordcoreano e per il benessere del popolo. Le nuove iniziative includono la costruzione di strutture sanitarie e centri di diffusione della tecnologia, che saranno realizzati in parallelo con gli impianti industriali. La notizia è stata riportata da kcna.kp, l'agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord. Queste misure fanno parte della più ampia strategia del governo per promuovere un'era di rinnovamento e prosperità nelle aree rurali e locali.