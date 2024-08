Corea del Nord: Kim Jong Un accoglie i residenti delle aree colpite da disastri naturali a Pyongyang

17 Agosto 2024_ Kim Jong Un ha tenuto un discorso di benvenuto per i residenti delle aree colpite da disastri naturali, recentemente arrivati a Pyongyang. Durante il suo intervento, ha espresso gratitudine per la fiducia riposta nel partito e nel governo, promettendo che le condizioni di vita per i residenti sarebbero state migliorate. Ha anche sottolineato l'importanza della solidarietà e dell'unità del popolo nordcoreano di fronte alle avversità. Kim ha assicurato che gli sforzi per il recupero delle aree danneggiate continueranno senza sosta, evidenziando il ruolo fondamentale del partito nel garantire il benessere dei cittadini. La notizia è stata riportata dall'agenzia di stampa KCNA. Il leader nordcoreano ha invitato i residenti a considerare le strutture temporanee come la loro casa e a godere del soggiorno nella capitale.