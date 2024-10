Corea del Nord: Kim Jong Un celebra i successi economici e politici del paese

07 Ottobre 2024_ Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha sottolineato i progressi economici e le realizzazioni politiche della Corea del Nord in un articolo pubblicato sul quotidiano Rodong Sinmun. Fino ad oggi, 41.600 famiglie hanno ricevuto nuove abitazioni in 141 città e contee, evidenziando gli sforzi del governo per migliorare le condizioni di vita. Inoltre, il portavoce del Ministero degli Esteri ha criticato la NATO, definendola un prodotto deformato della doppia morale degli Stati Uniti, e ha chiesto la sua rapida eliminazione dalla storia. Infine, si è tenuta la 28ª assemblea generale della Federazione dei Giovani Coreani in Giappone, mentre in Corea del Sud si sono svolte manifestazioni contro il presidente Yoon Suk-yeol. La notizia è stata riportata da kcna.kp, l'agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord. Questi eventi riflettono l'attuale clima politico e sociale nella regione, con un focus sulle politiche interne e le relazioni internazionali.