09 Settembre 2024_ Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha incontrato i principali quadri del Partito e del governo per congratularsi con loro in occasione del Giorno Nazionale, il 9 settembre, e ha pronunciato un discorso significativo sulle future linee di lavoro dello stato. Durante l'incontro, Kim ha analizzato la situazione attuale del paese e ha delineato le strategie per garantire lo sviluppo e la prosperità della Repubblica Popolare Democratica di Corea (DPRK). Il discorso ha suscitato grande entusiasmo tra i partecipanti, sottolineando l'importanza di un'unità e di uno sforzo collettivo per affrontare le sfide future. La fonte di questa notizia è pyongyangtimes.com.kp. Il discorso completo sarà pubblicato e distribuito agli organi del Partito e del governo, evidenziando l'impegno della DPRK per una trasformazione storica e il rafforzamento della sua posizione internazionale.