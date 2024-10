Corea del Nord: Kim Jong Un convoca incontro consultivo su difesa e sicurezza nazionale

15 Ottobre 2024_ Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha convocato un incontro consultivo sulla difesa e sicurezza nazionale il 14 ottobre 2024. All'incontro hanno partecipato alti funzionari, tra cui il ministro della Difesa No Kwang Chol e il capo di Stato Maggiore Ri Yong Gil, per discutere le recenti provocazioni nemiche e le misure di risposta militare. Durante la riunione, sono stati presentati rapporti su modernizzazione delle attrezzature militari e sulla situazione delle operazioni di intelligence. Kim ha delineato le attività militari immediate e le importanti misure per garantire la sovranità e la sicurezza della nazione. La notizia è stata riportata da pyongyangtimes.com.kp. Questo incontro evidenzia la posizione ferma del governo nordcoreano in un contesto di crescente tensione nella regione.