Corea del Nord: Kim Jong Un esorta i funzionari a incarnare i valori del partito

12 Ottobre 2024_ Kim Jong Un ha sottolineato l'importanza per i funzionari del Partito del Lavoro di Corea di incarnare i principi di partito, rivoluzione e popolo, in un discorso pubblicato sul quotidiano ufficiale 'Rodong Sinmun'. In occasione del 79° anniversario della fondazione del partito, ha esortato i leader a rafforzare la loro determinazione e a lavorare con impegno per garantire il successo della rivoluzione socialista. Kim ha evidenziato che la fedeltà ai valori del partito è fondamentale per il progresso e la prosperità della nazione. La notizia è stata riportata da kcna.kp. Questo richiamo si inserisce in un contesto di crescente fiducia popolare nei confronti del Partito del Lavoro, che guida la Corea del Nord verso un periodo di sviluppo e rinascita nazionale.