Corea del Nord: Kim Jong Un esorta i funzionari a migliorare metodi e stili di lavoro

17 Luglio 2024_ Il Comitato Centrale del Partito dei Lavoratori di Corea ha tenuto la sua decima riunione plenaria dell'ottava sessione, discutendo l'importanza di migliorare i metodi e gli stili di lavoro dei funzionari. Kim Jong Un ha sottolineato che i funzionari devono possedere qualità comuniste e un atteggiamento responsabile per guidare efficacemente la costruzione del socialismo. La riunione ha adottato decisioni concrete per rafforzare il ruolo dei funzionari come leader della rivoluzione e promotori delle politiche del partito. Secondo l'articolo pubblicato su kcna.kp, i funzionari sono chiamati a incarnare l'essenza del partito e a lavorare a stretto contatto con il popolo. La riunione ha evidenziato l'importanza di un approccio scientifico e organizzato per raggiungere gli obiettivi del partito e dello Stato.