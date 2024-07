Corea del Nord: Kim Jong Un guida il progetto di riforestazione a Kangwon

22 Luglio 2024_ La Kangwon Tree Nursery, una vasta base di produzione di piantine, produce milioni di alberi ogni anno per sostenere il rimboschimento nella provincia di Kangwon. Il progetto è stato fortemente voluto e guidato dal leader supremo Kim Jong Un, che ha visitato la nursery nel luglio 2018, esprimendo grande soddisfazione per i progressi. Kim Jong Un ha sottolineato l'importanza di trasformare le montagne della provincia in risorse naturali preziose e ha dato direttive per aumentare la produzione di piantine di alta qualità. La nursery ha implementato nuove tecniche per migliorare i tassi di sopravvivenza e crescita delle piantine, consolidando la base per una produzione sostenibile. Lo riporta il sito kcna.kp. Questo progetto è parte di un più ampio sforzo nazionale per il rimboschimento e la protezione ambientale.