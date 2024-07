Corea del Nord: Kim Jong Un incontra delegazione militare russa

19 Luglio 2024_ Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha incontrato una delegazione militare della Federazione Russa. L'incontro si è svolto in occasione...

19 Luglio 2024_ Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha incontrato una delegazione militare della Federazione Russa. L'incontro si è svolto in occasione del 30° anniversario della morte del Presidente Kim Il Sung, fondatore della Corea del Nord. Durante la commemorazione, i partecipanti della regione Asia-Pacifico hanno inviato messaggi di cordoglio. Inoltre, in Nepal si è tenuta una riunione commemorativa con un appello per la pace mondiale. Lo riporta il sito kcna.kp. Altri eventi includono la visita di studenti e lavoratori a siti storici e l'inaugurazione di nuove strutture produttive a Pyongyang.