01 Ottobre 2024_ Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha accolto le calciatrici e gli allenatori della squadra femminile che ha trionfato nella Coppa del Mondo FIFA U-20 Femminile 2024, celebrando il loro straordinario successo. Durante l'incontro, avvenuto il 30 settembre presso la sede del Comitato Centrale del Partito dei Lavoratori, Kim ha elogiato le atlete per aver dimostrato il valore e la dignità della Corea del Nord, battendo avversari forti come Austria, Brasile e Stati Uniti. Ha anche riconosciuto i meriti della giocatrice Choe Il Son, premiata con il Pallone d'Oro e il Golden Boot, e dell'allenatore Ri Song Ho, sottolineando l'importanza della vittoria per l'unità e l'ottimismo del popolo nordcoreano. La notizia è stata riportata da pyongyangtimes.com.kp. Kim ha espresso il desiderio che le calciatrici continuino a mantenere i titoli di campionesse asiatiche e mondiali, contribuendo così al prestigio della loro nazione.