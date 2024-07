Corea del Nord: Kim Jong Un invia omaggi e regali in occasione di eventi nazionali

26 Luglio 2024_ Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha inviato una corona di fiori alla tomba di un ex leader vietnamita, dimostrando il legame tra i due paesi. Inoltre, ha fatto omaggi ai veterani di guerra in occasione delle celebrazioni per il 71° anniversario della vittoria nella guerra di liberazione. Durante la giornata, si sono svolti eventi commemorativi e incontri diplomatici, tra cui una visita di condoglianze all'ambasciata vietnamita a Pyongyang. La notizia è stata riportata dall'agenzia di stampa ufficiale kcna.kp. Questi eventi evidenziano l'importanza della commemorazione storica e delle relazioni diplomatiche per la Corea del Nord, un paese che celebra la sua storia di resistenza e alleanze internazionali.