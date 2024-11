Corea del Nord: Kim Jong Un invia un cesto di fiori al presidente laotiano per il suo compleanno

10 Novembre 2024_ Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha inviato un cesto di fiori a Thongloun Sisoulith, presidente della Repubblica Democratica Popolare del Laos, in occasione del suo 79° compleanno. Il cesto è stato consegnato dall'ambasciatore della Corea del Nord in Laos al presidente del Comitato per gli Affari Esteri del Partito Rivoluzionario Popolare Lao. Sulla fascia del cesto erano scritte parole di augurio per la salute del presidente laotiano. La notizia è stata riportata dall'agenzia KCNA, evidenziando i legami tra i due Paesi. Thongloun Sisoulith è anche il segretario generale del Comitato Centrale del Partito Rivoluzionario Popolare Lao, un'importante figura politica in Laos.