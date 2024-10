Corea del Nord: Kim Jong Un ispeziona le basi missilistiche strategiche

23 Ottobre 2024_ Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha effettuato un'ispezione delle basi missilistiche strategiche del paese, accompagnato da alti funzionari del Partito dei Lavoratori. Durante la visita, ha valutato le capacità operative e la prontezza delle strutture, sottolineando l'importanza della deterrenza strategica per la sicurezza nazionale. Kim ha elogiato il personale militare per il loro impegno e ha ribadito la necessità di modernizzare le forze armate, in particolare le capacità missilistiche. La notizia è stata riportata dall'agenzia di stampa ufficiale kcna.kp. Questa ispezione evidenzia l'attenzione della Corea del Nord verso il rafforzamento della sua potenza militare in un contesto di crescente tensione con gli Stati Uniti.