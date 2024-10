Corea del Nord: Kim Jong Un promuove la prosperità nazionale e la sicurezza militare

09 Ottobre 2024_ Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha tenuto un discorso significativo in occasione della giornata nazionale del 9 settembre, esortando a intensificare gli sforzi per la prosperità della nazione. Durante il suo intervento, ha sottolineato l'importanza di rafforzare le capacità di difesa del paese di fronte alle minacce imperialiste. Kim ha visitato diverse strutture militari e industriali, evidenziando i progressi nella costruzione di basi navali e nella produzione di armi nucleari. Inoltre, il paese ha registrato successi economici, tra cui la costruzione di nuove abitazioni per i lavoratori agricoli e la vittoria della squadra di calcio femminile U-20 al Campionato Mondiale FIFA 2024. La notizia è riportata da pyongyangtimes.com.kp. La Corea del Nord, ufficialmente Repubblica Popolare Democratica di Corea (DPRK), è guidata dal Partito dei Lavoratori di Corea e si trova in una situazione geopolitica complessa, caratterizzata da tensioni con le potenze occidentali.